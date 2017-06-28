Сделать обложку для книги

Концепцию (см скрин) набросал в паинте на скорую руку. Пожелания вот какие: 1. Должно быть похоже на поисковую выдачу Яндекса 2. Желательно ее еще немного приукрасить, внести некий дизайнерский вкус) 3. Шрифты (тип, цвет) - яндексовские, размеры ...
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Если у вас есть опыт создания крутых обложек для книги, то вы тот кого я ищу
Нужна обложка для книги "Анатомия нетворкинга"
Оплата 1000 рублей
Примеры покажу, выбирать буду по портфолио
Оплата строго по факту
Показываете - оплачиваю - даете исходники
на согласование с начальством может уйти день
Сразу чтобы имели ввиду
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