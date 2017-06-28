Сделать обложку для книги

Если у вас есть опыт создания крутых обложек для книги, то вы тот кого я ищу

Нужна обложка для книги "Анатомия нетворкинга"

Оплата 1000 рублей

Примеры покажу, выбирать буду по портфолио

Оплата строго по факту

Показываете - оплачиваю - даете исходники

на согласование с начальством может уйти день

Сразу чтобы имели ввиду