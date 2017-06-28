Сделать обложку для книги

Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок207 просмотров
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Если у вас есть опыт создания крутых обложек для книги, то вы тот кого я ищу

Нужна обложка для книги "Анатомия нетворкинга"

Оплата 1000 рублей

Примеры покажу, выбирать буду по портфолио

Оплата строго по факту

Показываете - оплачиваю - даете исходники

на согласование с начальством может уйти день

Сразу чтобы имели ввиду

6 лет назад
boga4evmaxim
Максим 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва