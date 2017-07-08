Сделать макет визитки на основе готовой концепции

Дизайн продукцииЗавершен17 заявок256 просмотров
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Концепцию (см скрин) набросал в паинте на скорую руку.

Пожелания вот какие:

1. Должно быть похоже на поисковую выдачу Яндекса

2. Желательно ее еще немного приукрасить, внести некий дизайнерский вкус)

3. Шрифты (тип, цвет) - яндексовские, размеры можно менять для выставления акцентов.

Точный текст, который будет на визитке допишу чуть позже (сейчас в раздумьях). Исполнителя выберу в субботу. Просьба сразу проставлять цену или задавать вопросы, если объем работ не ясен.

Всем спасибо!

6 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
6 лет назад
$7
1 день
Евгений сделал макет именно так, как было нужно. Хорошее качество за умеренные деньги. Рекомендую!
Хороший заказчик, оплата в срок, задача поставлена четко. Рекомендую.