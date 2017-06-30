Джуниор дизайнер для выполнения несложной механической работы

Известная международная студия ищет на постоянку джуниора для того чтобы мы могли разгрузить наших сеньёров от работы которую может делать человек который просто хорошо работает в фотошопе.

Платим 500 долларов в месяц, в конце месяца, долларовым международным переводом, или на PayPal. Работаем в Slack, файлами обмениваемся через Dropbox, в работе используем Illustrator, Photoshop, Indesign.

Что нужно будет делать:

- изредка визитки

- чаще всего нужно будет делать трамбнейлы к играм из существующих картинок - http://take.ms/3VEepY - даётся фон, даётся дед мороз на прозрачности, логотип с прозрачностью тоже, и надо склепать такую картинку. Сложность в том что файлы лежат в разных папках, на различных фтп в интернете, и чаще всего на поиск и скачивания уходит намного больше времени чем на то чтобы сделать картинку.

- Иногда нужно будет в фотошопе или иллюстраторе делать такие небольшие баннера http://take.ms/xSmzt

- и прочие задачи не требующие высоких навыков.

Работать нужно будет с англоязычными клиентами в режиме чата, поэтому важно чтобы вы понимали что они пишут и могли им ответить. Английский на уровне "Мая училась английский в школе и теперь я интермидиет" не подойдет.

Писать на почту или в скайп. Приступить нужно будет с понедельника.