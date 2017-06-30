Джуниор дизайнер для выполнения несложной механической работы

$500
Дизайн продукцииЗакрыт39 заявок714 просмотров
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Известная международная студия ищет на постоянку джуниора для того чтобы мы могли разгрузить наших сеньёров от работы которую может делать человек который просто хорошо работает в фотошопе.

Платим 500 долларов в месяц, в конце месяца, долларовым международным переводом, или на PayPal. Работаем в Slack, файлами обмениваемся через Dropbox, в работе используем Illustrator, Photoshop, Indesign.

Что нужно будет делать:

- изредка визитки

- чаще всего нужно будет делать трамбнейлы к играм из существующих картинок - http://take.ms/3VEepY - даётся фон, даётся дед мороз на прозрачности, логотип с прозрачностью тоже, и надо склепать такую картинку. Сложность в том что файлы лежат в разных папках, на различных фтп в интернете, и чаще всего на поиск и скачивания уходит намного больше времени чем на то чтобы сделать картинку. 

- Иногда нужно будет в фотошопе или иллюстраторе делать такие небольшие баннера http://take.ms/xSmzt

- и прочие задачи не требующие высоких навыков. 

Работать нужно будет с англоязычными клиентами в режиме чата, поэтому важно чтобы вы понимали что они пишут и могли им ответить. Английский на уровне "Мая училась английский в школе и теперь я интермидиет" не подойдет. 

Писать на почту или в скайп. Приступить нужно будет с понедельника. 

6 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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