Ищу графического дизайнера для разработки буклета компании

Дизайн продукцииЗакрыт23 заявки326 просмотров
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Добрый день)

Ищу графического дизайнера для оформления буклета с описанием консалтинговой компании.

Вот сайт http://bureaubusinessideas.com/ буклет нужно в таком же стиле

6 лет назад
Verteba
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад