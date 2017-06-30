Макет флаера

Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать макет флаера двухстороннего, материал и текст и образец как должен выглядить даю. Жду ваши предложения по цене и в личку скину образец если заинтересует проект

6 лет назад
marydolm92
Маша Долм 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад