Добрый день) Ищу графического дизайнера для оформления буклета с описанием консалтинговой компании. Вот сайт http://bureaubusinessideas.com/ буклет нужно в таком же стиле
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Нужно сделать макет флаера двухстороннего, материал и текст и образец как должен выглядить даю. Жду ваши предложения по цене и в личку скину образец если заинтересует проект
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