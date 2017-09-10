Приложили пример в 2 стороны. Это не обязательно, если все будет на одной и не будет загромождать друг друга ничего страшного.

Основное что должно быть:

Акции на розы:

25 роз - 700р

51 роза - 1428р

101 роза - 2828р

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