Разработать дизайн рекламного объявления на автомобиль

$15
Дизайн продукцииЗакрыт11 заявок162 просмотра
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Требуется сделать дизайн рекламного объявления на автомобиль.

Реклама службы доставки воды.  

Прилагается примерный дизайн (2 варианта), фото машины и размеры машины.

В объявлении необходимо указать

1. Цену товара, крупным шрифтом как основное содержание.

2. Надписи "питьевая вода" на нескольких языках (армянский, узбекский, таджикский, молдавский)

Машина в основном работает на рынках, хотим привлечь внимание торговцев на их родных языках.

3. Контактные данные, в левом верхнем углу лого фирмы - указывать не обязательно.

4. Рисунки бутылок и кулеров указаны примерно, могут быть любые.

Остальное на ваше усмотрение.

Если будет какая-то креативная идея для объявления - то это плюс.

Поверхность машины неровная - с изгибами, как вариант вместо больших сделать несколько маленьких наклеек.

Качество рисунков и художественное исполнение - это второстепенно, главное передать основное содержание рекламы.

Оплата желательно на банковскую карту.  

6 лет назад
Mike_translator
Михаил 
57 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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