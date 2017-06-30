Разработать дизайн рекламного объявления на автомобиль

Требуется сделать дизайн рекламного объявления на автомобиль.

Реклама службы доставки воды.

Прилагается примерный дизайн (2 варианта), фото машины и размеры машины.

В объявлении необходимо указать

1. Цену товара, крупным шрифтом как основное содержание.

2. Надписи "питьевая вода" на нескольких языках (армянский, узбекский, таджикский, молдавский)

Машина в основном работает на рынках, хотим привлечь внимание торговцев на их родных языках.

3. Контактные данные, в левом верхнем углу лого фирмы - указывать не обязательно.

4. Рисунки бутылок и кулеров указаны примерно, могут быть любые.

Остальное на ваше усмотрение.

Если будет какая-то креативная идея для объявления - то это плюс.

Поверхность машины неровная - с изгибами, как вариант вместо больших сделать несколько маленьких наклеек.

Качество рисунков и художественное исполнение - это второстепенно, главное передать основное содержание рекламы.

Оплата желательно на банковскую карту.