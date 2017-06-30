Известная международная студия ищет на постоянку джуниора для того чтобы мы могли разгрузить наших сеньёров от работы которую может делать человек который просто хорошо работает в фотошопе. Платим 500 долларов в месяц, в конце месяца, ...
Разработать дизайн рекламного объявления на автомобиль
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн рекламного объявления на автомобиль.
Реклама службы доставки воды.
Прилагается примерный дизайн (2 варианта), фото машины и размеры машины.
В объявлении необходимо указать
1. Цену товара, крупным шрифтом как основное содержание.
2. Надписи "питьевая вода" на нескольких языках (армянский, узбекский, таджикский, молдавский)
Машина в основном работает на рынках, хотим привлечь внимание торговцев на их родных языках.
3. Контактные данные, в левом верхнем углу лого фирмы - указывать не обязательно.
4. Рисунки бутылок и кулеров указаны примерно, могут быть любые.
Остальное на ваше усмотрение.
Если будет какая-то креативная идея для объявления - то это плюс.
Поверхность машины неровная - с изгибами, как вариант вместо больших сделать несколько маленьких наклеек.
Качество рисунков и художественное исполнение - это второстепенно, главное передать основное содержание рекламы.
Оплата желательно на банковскую карту.
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