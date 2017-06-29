Требуется сделать логотип для компьютерного сервиса.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $25Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $3
Нужно оформить лаконично и симпатично Коммерческое Предложение на листе А4. Тематика - продажа сиропов для кофе. На листе нужно разместить список вкусов сиропов, название компании "ОптомСироп", логотип сиропов Spoom. Между шапкой и списком вкусов оставить ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Требуется сделать плакат для наклейки на боковую стенку кофейного аппарата в виде коллажа из нескольких картинок. В его составе изображений именно на кофейную тематику пусть будет около половины, остальные свободные, позитивные, может, с небом, с ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Есть сайт, сделанный для продажи сироповдля кофе. Конверсия низкая. Хотелось бы изменить структуру сайта, либо дизайн, а может, все вместе) Интересны ваши идеи и предложения. И сам сайт, собственно: optomsirop.ruИнтернет-магазины19 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
6 лет назад
Очень рад сотрудничеству, в процессе работы присутствовала только конкретная и обоснованная критика, Андрей всегда на связи и на любой уточняющий вопрос реагировал моментально, также моментальна была произведена оплата по договорённости в процессе работы после утверждения итога.
Ответный отзыв
Все понравилось, красиво и круто!
$3
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик. Оплата моментальная, всегда на связи, никаких нареканий в общем:)
Ответный отзыв
Отличная работа! Очень точно совпало с моим видением результата. Рекомендую!
$5
10 баллов
7 лет назад
Всем рекомендую к сотрудничеству как очень хорошего и порядочного заказчика. С этим человеком действительно приятно работать. Четкое ТЗ (человек конкретно знает что хочет получить в итоге и демонстрирует наглядные примеры), разумные сроки, своевременная оплата и приятное общение...
Ответный отзыв
Гибкий подход и отличная работа! Так же Артем всегда на связи и готов работать до победного)
$3
10 баллов
7 лет назад
Отличный заказчик! Четко ставит цель и оплачивает в срок. Было приятно работать.
Ответный отзыв
Борис хорошо поработал, результат приятно удивил. В процессе без проблем вносил поправки и сделал макет, каким он и задумывался. Спасибо!