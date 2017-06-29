lander20

Андрей lander20

 
39 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оформить лист А4 (коммерческое предложение)

    $3

    Нужно оформить лаконично и симпатично Коммерческое Предложение на листе А4. Тематика - продажа сиропов для кофе. На листе нужно разместить список вкусов сиропов, название компании "ОптомСироп", логотип сиропов Spoom. Между шапкой и списком вкусов оставить ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Плакат на кофейный аппарат

    $5

    Требуется сделать плакат для наклейки на боковую стенку кофейного аппарата в виде коллажа из нескольких картинок. В его составе изображений именно на кофейную тематику пусть будет около половины, остальные свободные, позитивные, может, с небом, с ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Интернет-магазин

    Есть сайт, сделанный для продажи сироповдля кофе. Конверсия низкая. Хотелось бы изменить структуру сайта, либо дизайн, а может, все вместе) Интересны ваши идеи и предложения. И сам сайт, собственно: optomsirop.ru

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Логотип для сайта
Очень рад сотрудничеству, в процессе работы присутствовала только конкретная и обоснованная критика, Андрей всегда на связи и на любой уточняющий вопрос реагировал моментально, также моментальна была произведена оплата по договорённости в процессе работы после утверждения итога.
Все понравилось, красиво и круто!
Ответный отзыв
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Оформить лист А4 (коммерческое предложение)
Отличный заказчик. Оплата моментальная, всегда на связи, никаких нареканий в общем:)
Отличная работа! Очень точно совпало с моим видением результата. Рекомендую!
Ответный отзыв
SkayDemon
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Плакат на кофейный аппарат
Всем рекомендую к сотрудничеству как очень хорошего и порядочного заказчика. С этим человеком действительно приятно работать. Четкое ТЗ (человек конкретно знает что хочет получить в итоге и демонстрирует наглядные примеры), разумные сроки, своевременная оплата и приятное общение...
Гибкий подход и отличная работа! Так же Артем всегда на связи и готов работать до победного)
Ответный отзыв
TheTahoma
Борис 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Плакат на кофейный аппарат
Отличный заказчик! Четко ставит цель и оплачивает в срок. Было приятно работать.
Борис хорошо поработал, результат приятно удивил. В процессе без проблем вносил поправки и сделал макет, каким он и задумывался. Спасибо!
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