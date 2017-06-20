Интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт19 заявок200 просмотров
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Есть сайт, сделанный для продажи сироповдля кофе. Конверсия низкая. Хотелось бы изменить структуру сайта, либо дизайн,

а может, все вместе) Интересны ваши идеи и предложения. И сам сайт, собственно:

optomsirop.ru

6 лет назад
lander20
Андрей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад