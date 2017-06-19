Интернет - магазин на Joomla + joomshopping.

Добрый день ! Мне нужно сделать интернет магазин, подобного этого [url=http://tksadovod.ru/]http://tksadovod.ru/[/url] Самое главное мне надо что бы у каждого поставщика был личный кабинет , где он мог выкладывать свой товар самостоятельно