Интернет магазин по продаже ручного инструмента

Требуется разработка интернет-магазина с объёмом товарных позиций от 100 000 Дизайн можно шаблонный, без наполнения, по структуре похожий на http://www.galacentre.ru/ Сообщите стоимость совместной разработки ТЗ и ценовой диапазон на разработку интернет магазина. Укажите ссылки на свои работы с большим ...