Интернет магазин по продаже ручного инструмента

Интернет-магазиныЗавершен9 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен интернет магазин по продаже ручного инструмента.

Пример: http://kovka-prod.ru

Оставляйте приблизительную цену и сроки.

Точного технического задания пока нету.

7 лет назад
marishka2302
Марина 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$300
15 дней
Хочу оставить свой отзыв о art-pl.ru. Очень понравилась работа над сайтом, все сделали оперативно, доверила делать дизайн этим ребятам и не пожалела! Все очень классно! Отдельное спасибо Валерию - руководителю проекта. Всем рекомендую.
Было приятно работать! Большое спасибо за отзыв=)
  • Похожие заказы

  • Интернет магазин

    Нужен интернет магазин с трафиком или настройкой интернет рекламы  Страны любые, в идеале Украина, рассмотрю любые варианты. Куплю несколько вариантов с лучшими ценами.

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить ЯндексКассу на Opencart 2.ххх + мелкие правки

    Сайт с услугами, модуль от ЯндексКассы поставлен. Все верифицировано, сбились какие-то настройки и не проходит платеж. Необходимо: - настроить правильную обработку заказов через ЯндексКассу - поставить на формы связи пункт "согласен с условиями обработки персональных данных" (новый закон с ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    Требуется разработка интернет-магазина с объёмом товарных позиций от 100 000   Дизайн можно шаблонный, без наполнения, по структуре похожий на http://www.galacentre.ru/ Сообщите стоимость совместной разработки ТЗ и ценовой диапазон на разработку интернет магазина.  Укажите ссылки на свои работы с большим ...

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин

    Создать интернет магазин, привязать его к аккаунту в Фейсбуке на английском и русском языках. Розничная продажа с ориентацией на страны персидского залива, оптовая торговля на страны СНГ и Евросоюза. Продвижение магазина и обработка заказов на ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин на OpenCart 2.

    Задание https://docs.google.com/document/d/1hgKoDpKzfRuqLTdn7zvagpO_HGtnFEL1nyB0_uFxA8M/edit Шаблон выкуплен, у меня.  Работаю по постоплате, выполняете работы, презентуете на своем сервере, оплачиваю, переносим.

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доставка в Virtuemart 3

    Мне нужно отобразить следующее условие:     Стоимость доставки = 0 руб при условии  1. ID производителя = "А" ID категории = "a,b,v "  2. ID производителя = "А" ID категории = "с,d,e" при стоимости товара более 7000 руб     Стоимость доставки ...

    Virtuemart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад