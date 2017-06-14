Мне нужно отобразить следующее условие: Стоимость доставки = 0 руб при условии 1. ID производителя = "А" ID категории = "a,b,v " 2. ID производителя = "А" ID категории = "с,d,e" при стоимости товара более 7000 руб Стоимость доставки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка интернет-магазина с объёмом товарных позиций от 100 000
Дизайн можно шаблонный, без наполнения, по структуре похожий на http://www.galacentre.ru/
Сообщите стоимость совместной разработки ТЗ и ценовой диапазон на разработку интернет магазина.
Укажите ссылки на свои работы с большим объемом номенклатуры.
Важно, чтобы исполнитель в дальнейшем занимался поддержкой этого магазина, укажите в какую сумму будет обходится поддержка магазина.
- Похожие заказы
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим Интернет магазин на платформе WordPress или OpenCart 2.0 с шаблонным дизайном. Магазин небольшой для 500 продуктов. Магазин необходим к Сентябрю.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, коллеги! Нужно создать самописный минимально простой интернет-магазин на фреймворке yii2 c качественным кодом Готовые решения на известных движках типа опенкарта, престы... и тем более вордпрес/джумла – НЕ подходят, без вариантов Присылайте пожалуйста описания своих работ или, ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сложно описать, что чего я хочу. Съемка мероприятия, например, детский садик. Несколько групп. После съемки фотографии каждой группы кладутся на сервер. Родители логинятся на сайте, вводят кодовое слово (свое для каждой группы), попадают в папку со своими фотографими. Галочкой отмечают ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть готовый сайт – нужно сделать с него копию бд и самого сайта со всеми настройками. Требуется: 1. Настроить новый темплейт как на демо. 2. Настроить вывод модулей и инфы 3. Исправить проблема и ошибки 4. Интегрировать с первого сайта ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! интересует создание интернет магазина по продаже шин и аккумуляторов. Есть примерный образец сайта который хочу,но нужно немножко включить фантазию,что бы отличался дизайном) Товаров по началу будет не много. Нужен простой,удобный,современный, и что бы ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Требуется создать интернет-магазин, который бы позволял просматривать каталог телефонов по таким категориям: 1. Производитель 2. Модель 3. Тип устройства 4. и т.д. В обще нужны пункты, похожие на ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт только запускается - для полноценного запуска требуется: [list=1][*]Настроить модуль новой почты в корзине[*]подключить и настроить систему оплаты приват24[*]Синхронизация остатков с 1с [*]Связь сайта (выгрузка заказов) в битрикс24[*]Ну и пару правок по верстке в карточке товара[/list] Приоритет отдается ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Суть задания: разработать или внедрить готовый модуль (скрипт) импорта товаров для Magento из Excel-файла на сайт интернет-магазина tennisportal.com.ua. Кроме того, возможно потребуются другие мелкие доработки сайта. Оплата по договоренности.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Нужно добавить регионы для отправки в Крым и Сочи 2. Нужно сделать бесплатную доставку при заказе 12 ед. товара (а не по сумме заказа..)Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад