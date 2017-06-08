Opencart – доработка

Необходимо доработать страницу оформления в плане корректной работы модуля СДЭК на шаблоне journal (opencart 2.1). Конкретно - не подгружается карта с отделениями выбранного населенного пункта. Есть так же лицензионная симпла - на ней тоже не подгружаются. Цены, ...