Opencart – доработка

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка125 просмотров
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1. Нужно добавить регионы для отправки в Крым и Сочи 

2. Нужно сделать бесплатную доставку при заказе 12 ед. товара (а не по сумме заказа..)

OpenCart
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад