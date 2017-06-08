Надо поставить 4 модуля Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок142 просмотра
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Есть сайт на Opencart 1.5.5.1.2 - vse-racii.ru

Надо поставить модули:

Сайт мап симпл https://yadi.sk/d/OHaKBNct3JAXQa

Новости https://yadi.sk/d/8XOeuGdw3JAXYh

Обновление Цены опции https://yadi.sk/d/FpPM1jzP3JAXqw

Экспорт Товаров https://yadi.sk/d/mdAtdglE3JAY64

Жду от вас предложение по цене и срокам.

Оплата на ваш выбор - карта, яд, вебмани, киви.

OpenCart
7 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад