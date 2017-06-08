Надо поставить 4 модуля Opencart

Хочу скопировать товары с сайта Ebay.com у продавца (около 16000 позиций) чтобы потом разместить их у себя на Ebay. Надо перенести полностью всю информацию о товаре - картинки, список применяемости и.т.д. Только людям с опытом работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Opencart 1.5.5.1.2 - vse-racii.ru
Надо поставить модули:
Сайт мап симпл https://yadi.sk/d/OHaKBNct3JAXQa
Новости https://yadi.sk/d/8XOeuGdw3JAXYh
Обновление Цены опции https://yadi.sk/d/FpPM1jzP3JAXqw
Экспорт Товаров https://yadi.sk/d/mdAtdglE3JAY64
Жду от вас предложение по цене и срокам.
Оплата на ваш выбор - карта, яд, вебмани, киви.
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