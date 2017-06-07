Разработать интернет магазин + CRM.

Магазин на движке Ocstore 2.1.0.2 Есть проблема в магазине, что на многих товарах нельзя поставить точную цену, хотелось бы иметь возможность обозначать товары , у которых рядом с ценой устанавливался бы кружек с с знаком "!" или что-то ...