Копирование товара с Ebay у определенного продавца и размещение у себя

Хочу скопировать товары с сайта Ebay.com у продавца (около 16000 позиций) чтобы потом разместить их у себя на Ebay. Надо перенести полностью всю информацию о товаре - картинки, список применяемости и.т.д.

Только людям с опытом работы с EBAY. Оплата после подтверждения возможности переноса информации )например 5 позиций в автоматическом режиме (ввиду неоднократного неисполнения данной работы другими людьми.)