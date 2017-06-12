Сделать магазин на wordpress + betheme + woocomerce

$21
Интернет-магазиныЗавершен4 заявки143 просмотра
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WordPress
7 лет назад
mkozse
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
geodie
42 годаГермания
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$20
2 дня
Всё выполнил быстро и качественно. Рекомендую!
Четко поставляет задание, коммуникация на высоком уровне, дает свободу в воплощение поставленных задач. Во время оплачивает сделку. Доволен сотрудничеством.