Создать интернет-магазин на yii2

Сложно описать, что чего я хочу. Съемка мероприятия, например, детский садик. Несколько групп. После съемки фотографии каждой группы кладутся на сервер. Родители логинятся на сайте, вводят кодовое слово (свое для каждой группы), попадают в папку со своими фотографими. Галочкой отмечают ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Нужно создать самописный минимально простой интернет-магазин на фреймворке yii2 c качественным кодом
Готовые решения на известных движках типа опенкарта, престы... и тем более вордпрес/джумла – НЕ подходят, без вариантов
Присылайте пожалуйста описания своих работ или, если есть, ссылки на работающие магазины.
Есть вот такое предварительное описание https://docs.google.com/document/d/1T0Dn4-NoErGw6jbQ3WShTY5rxByMUVqBiVXfFRygnYY/edit?usp=sharing
Так же прошу указывать оценочную (примерную) стоимость работ которые Вы присылаете как примеры своих работ и/или оценочную стоимость (очень грубо) по описанию
PS Шаблонные ответы из которых очевидно, что задание Вы не прочитали я буду удалять не читая, спасибо за понимание
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