Создать интернет-магазин на yii2

Добрый день, коллеги!

Нужно создать самописный минимально простой интернет-магазин на фреймворке yii2 c качественным кодом

Готовые решения на известных движках типа опенкарта, престы... и тем более вордпрес/джумла – НЕ подходят, без вариантов

Присылайте пожалуйста описания своих работ или, если есть, ссылки на работающие магазины.

Есть вот такое предварительное описание https://docs.google.com/document/d/1T0Dn4-NoErGw6jbQ3WShTY5rxByMUVqBiVXfFRygnYY/edit?usp=sharing

Так же прошу указывать оценочную (примерную) стоимость работ которые Вы присылаете как примеры своих работ и/или оценочную стоимость (очень грубо) по описанию

PS Шаблонные ответы из которых очевидно, что задание Вы не прочитали я буду удалять не читая, спасибо за понимание