Интернет-магазин по продаже шин и аккумуляторов

Добрый день! интересует создание интернет магазина по продаже шин и аккумуляторов. Есть примерный образец сайта который хочу,но нужно немножко включить фантазию,что бы отличался дизайном) Товаров по началу будет не много. Нужен простой,удобный,современный, и что бы легко можно было менять информацию(цены), товары и т.д. И конечно хотелось бы продвижение,что бы был не на последних позициях в зоне РБ. Интересует цена,сроки.Спасибо.