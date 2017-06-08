Интернет-магазин телефонов

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт22 заявки734 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется создать интернет-магазин, который бы позволял просматривать каталог телефонов по таким категориям:

﻿1. Производитель

2. ﻿Модель

﻿3. Тип устройства

﻿4. и т.д.

В обще нужны пункты, похожие на те, что тут: http://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/mobilnye_telefony.html?gclid=Cj0KEQjwmv7JBRDXkMWW4_Tf8ZoBEiQA11B2frbHiH1Rpv5Ew9y3zvm__RhG0HWI7CBzZFObcOITV04aAn0c8P8HAQ

На чем делать я не знаю, надеюсь на вашу помощь. Все детали проясним после подачи вашей заявки посредством голоса через Skype. 

7 лет назад
vendigo2850
Александр 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад