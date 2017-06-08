Интернет-магазин телефонов

Здравствуйте!

Требуется создать интернет-магазин, который бы позволял просматривать каталог телефонов по таким категориям:

﻿1. Производитель

2. ﻿Модель

﻿3. Тип устройства

﻿4. и т.д.

В обще нужны пункты, похожие на те, что тут: http://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/mobilnye_telefony.html?gclid=Cj0KEQjwmv7JBRDXkMWW4_Tf8ZoBEiQA11B2frbHiH1Rpv5Ew9y3zvm__RhG0HWI7CBzZFObcOITV04aAn0c8P8HAQ

На чем делать я не знаю, надеюсь на вашу помощь. Все детали проясним после подачи вашей заявки посредством голоса через Skype.