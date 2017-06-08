Интернет-магазин телефонов

Сайт только запускается - для полноценного запуска требуется: [list=1][*]Настроить модуль новой почты в корзине[*]подключить и настроить систему оплаты приват24[*]Синхронизация остатков с 1с [*]Связь сайта (выгрузка заказов) в битрикс24[*]Ну и пару правок по верстке в карточке товара[/list] Приоритет отдается ...
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Здравствуйте!
Требуется создать интернет-магазин, который бы позволял просматривать каталог телефонов по таким категориям:
1. Производитель
2. Модель
3. Тип устройства
4. и т.д.
В обще нужны пункты, похожие на те, что тут: http://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/mobilnye_telefony.html?gclid=Cj0KEQjwmv7JBRDXkMWW4_Tf8ZoBEiQA11B2frbHiH1Rpv5Ew9y3zvm__RhG0HWI7CBzZFObcOITV04aAn0c8P8HAQ
На чем делать я не знаю, надеюсь на вашу помощь. Все детали проясним после подачи вашей заявки посредством голоса через Skype.
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