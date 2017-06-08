Суть задания: разработать или внедрить готовый модуль (скрипт) импорта товаров для Magento из Excel-файла на сайт интернет-магазина tennisportal.com.ua. Кроме того, возможно потребуются другие мелкие доработки сайта. Оплата по договоренности.
Реализовать комплекс доработок сайту(магазин) на 1С-Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт только запускается - для полноценного запуска требуется:
- Настроить модуль новой почты в корзине
- подключить и настроить систему оплаты приват24
- Синхронизация остатков с 1с
- Связь сайта (выгрузка заказов) в битрикс24
- Ну и пару правок по верстке в карточке товара
Не последний момент также что бы исполнитель был сертифицирован от 1с-битрикса.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Нужно добавить регионы для отправки в Крым и Сочи 2. Нужно сделать бесплатную доставку при заказе 12 ед. товара (а не по сумме заказа..)Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $21
Без загрузки товараИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Создать интернет магазин по продаже посуда и хозтовары.Интернет-магазины37 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на Opencart 1.5.5.1.2 - vse-racii.ru Надо поставить модули: Сайт мап симпл https://yadi.sk/d/OHaKBNct3JAXQa Новости https://yadi.sk/d/8XOeuGdw3JAXYh Обновление Цены опции https://yadi.sk/d/FpPM1jzP3JAXqw Экспорт Товаров https://yadi.sk/d/mdAtdglE3JAY64 Жду от вас предложение по цене и срокам. Оплата на ваш выбор - карта, яд, вебмани, киви.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать интернет сайт аналогичный http://enjoybook.ru Главное - простой, функциональный редактор фотоИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт7 лет назад
интернет магазина автозапчастей, смс - 1с битрикс / вордпресс, подробности почтой, срок выполнения до 60 днейИнтернет-магазины23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо перевести шаблон на этой платформе. Следующим заданием будет небольшая корректировка шаблонаИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать страницу оформления в плане корректной работы модуля СДЭК на шаблоне journal (opencart 2.1). Конкретно - не подгружается карта с отделениями выбранного населенного пункта. Есть так же лицензионная симпла - на ней тоже не подгружаются. Цены, ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $140
Имеются исходники дизайна в PSD, а также техническое задание. Необходимо сверстать и запрограммировать сайт по данному дизайну и ТЗ на последней версии Joomla. Все подробности пришлю лично.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт6 лет назад