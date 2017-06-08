Реализовать комплекс доработок сайту(магазин) на 1С-Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт только запускается - для полноценного запуска требуется:

  • Настроить модуль новой почты в корзине
  • подключить и настроить систему оплаты приват24
  • Синхронизация остатков с 1с
  • Связь сайта (выгрузка заказов) в битрикс24
  • Ну и пару правок по верстке в карточке товара
Приоритет отдается плательщикам НДС, (юр лицам с Украины), но готовы рассмотреть все предложения.  

Не последний момент также что бы исполнитель был сертифицирован от 1с-битрикса. 

7 лет назад
mixtea
Люда 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад