OpenCart 2.0 доработки

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Есть готовый сайт – нужно сделать с него копию бд и самого сайта со всеми настройками. 

Требуется: 

1. Настроить новый темплейт как на демо. 

2. Настроить вывод модулей и инфы 

3. Исправить проблема и ошибки 

4. Интегрировать с первого сайта бд.  

5. Доработки который возникнут по ходу работы.  

OpenCart
7 лет назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов