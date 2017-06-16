Добрый день, коллеги! Нужно создать самописный минимально простой интернет-магазин на фреймворке yii2 c качественным кодом Готовые решения на известных движках типа опенкарта, престы... и тем более вордпрес/джумла – НЕ подходят, без вариантов Присылайте пожалуйста описания своих работ или, ...