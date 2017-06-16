Настроить ЯндексКассу на Opencart 2.ххх + мелкие правки

Есть готовый сайт – нужно сделать с него копию бд и самого сайта со всеми настройками. Требуется: 1. Настроить новый темплейт как на демо. 2. Настроить вывод модулей и инфы 3. Исправить проблема и ошибки 4. Интегрировать с первого сайта ...