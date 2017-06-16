Настроить ЯндексКассу на Opencart 2.ххх + мелкие правки

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Сайт с услугами, модуль от ЯндексКассы поставлен.

Все верифицировано, сбились какие-то настройки и не проходит платеж.

Необходимо:

- настроить правильную обработку заказов через ЯндексКассу

- поставить на формы связи пункт "согласен с условиями обработки персональных данных" (новый закон с 1 июля)

- добавить на страницу оформления заказа поле с выбором времени доставки оказываемых услуг

(все выполнить не нарушив мобильную версию)

Сроки и суммы указывайте в заявке.

OpenCart
7 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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