Помощь подключения Payeer к WP+woocomerce

Требуется разработка интернет-магазина с объёмом товарных позиций от 100 000 Дизайн можно шаблонный, без наполнения, по структуре похожий на http://www.galacentre.ru/ Сообщите стоимость совместной разработки ТЗ и ценовой диапазон на разработку интернет магазина. Укажите ссылки на свои работы с большим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вроде все сделали согласно инструкции. Но при переходе по ссылке оплаты на сайт payeer все время пишет "Merchant is not activated". Нужна помощь, чтобы разобраться в проблеме.
Оплата: QIWI, ЯД
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