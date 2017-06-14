Помощь подключения Payeer к WP+woocomerce

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вроде все сделали согласно инструкции. Но при переходе по ссылке оплаты на сайт payeer все время пишет "Merchant is not activated". Нужна помощь, чтобы разобраться в проблеме.

Оплата: QIWI, ЯД

7 лет назад
Xumsila
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка интернет-магазина

    Требуется разработка интернет-магазина с объёмом товарных позиций от 100 000   Дизайн можно шаблонный, без наполнения, по структуре похожий на http://www.galacentre.ru/ Сообщите стоимость совместной разработки ТЗ и ценовой диапазон на разработку интернет магазина.  Укажите ссылки на свои работы с большим ...

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин на OpenCart 2.

    Задание https://docs.google.com/document/d/1hgKoDpKzfRuqLTdn7zvagpO_HGtnFEL1nyB0_uFxA8M/edit Шаблон выкуплен, у меня.  Работаю по постоплате, выполняете работы, презентуете на своем сервере, оплачиваю, переносим.

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доставка в Virtuemart 3

    Мне нужно отобразить следующее условие:     Стоимость доставки = 0 руб при условии  1. ID производителя = "А" ID категории = "a,b,v "  2. ID производителя = "А" ID категории = "с,d,e" при стоимости товара более 7000 руб     Стоимость доставки ...

    Virtuemart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать интернет-магазин на yii2

    Добрый день, коллеги!  Нужно создать самописный минимально простой интернет-магазин на фреймворке yii2 c качественным кодом  Готовые решения на известных движках типа опенкарта, престы... и тем более вордпрес/джумла – НЕ подходят, без вариантов  Присылайте пожалуйста описания своих работ или, ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин фотоуслуг.

    Сложно описать, что чего я хочу. Съемка мероприятия, например, детский садик. Несколько групп. После съемки фотографии каждой группы кладутся на сервер. Родители логинятся на сайте, вводят кодовое слово (свое для каждой группы), попадают в папку со своими фотографими. Галочкой отмечают ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • OpenCart 2.0 доработки

    Есть готовый сайт – нужно сделать с него копию бд и самого сайта со всеми настройками.  Требуется:  1. Настроить новый темплейт как на демо.  2. Настроить вывод модулей и инфы  3. Исправить проблема и ошибки  4. Интегрировать с первого сайта ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин по продаже шин и аккумуляторов

    Добрый день! интересует создание интернет магазина по продаже шин и аккумуляторов. Есть примерный образец сайта который хочу,но нужно немножко включить фантазию,что бы отличался дизайном) Товаров по началу будет не много. Нужен простой,удобный,современный, и что бы ...

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет-магазин телефонов

    $1000

    Здравствуйте! Требуется создать интернет-магазин, который бы позволял просматривать каталог телефонов по таким категориям: ﻿1. Производитель 2. ﻿Модель ﻿3. Тип устройства ﻿4. и т.д. В обще нужны пункты, похожие на ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализовать комплекс доработок сайту(магазин) на 1С-Битрикс

    Сайт только запускается - для полноценного запуска требуется: [list=1][*]Настроить модуль новой почты в корзине[*]подключить и настроить систему оплаты приват24[*]Синхронизация остатков с 1с [*]Связь сайта (выгрузка заказов) в битрикс24[*]Ну и пару правок по верстке в карточке товара[/list] Приоритет отдается ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад