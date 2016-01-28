Вроде все сделали согласно инструкции. Но при переходе по ссылке оплаты на сайт payeer все время пишет "Merchant is not activated". Нужна помощь, чтобы разобраться в проблеме. [b]Оплата:[/b] QIWI, ЯД
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо посмотреть на настройки текущей впс, просмотреть как настроена почта и настроить все 1 в 1, чтобы все работало только на другой впс. Сейчас сам сайт + почтовый сервер работает на одной впс, нужно настроить ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На разовую работу требуется копирайтер как шпаргалка, т.е посоветоваться и спросить все ли в тексте написано грамотно. Требуется построение предложений в официально-деловом стиле.Копирайтинг18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо помочь составить деловое письмо размером не больше чем треть страницы А4.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сейчас на ВПС все полностью работает, нужно только сменить с одного домена на другой. Убедится что все работает на новом домене. Разве что сгенерировать CRT для нового домена для SSL. Все сделать в самые сжатые ...Завершен8 лет назад
Ситуация следующая: при загрузке через https:// сайт тормозит и очень долго загружается от 30секунд до нескольких минут (или вовсе не отрабатывает (что не есть нормально), а через http:// все работает быстро, как и должно быть, ...Завершен8 лет назад
Сейчас почтовый сервер рассылает письма для рассылки и письма для регистрации. Если пойдет рассылка, то на это время, письма с регистрацией станут в самый конец очереди и будут доставлены только после всей рассылки (которая может длиться ...Завершен8 лет назад
Подключиться по SSH на сервер и устранить текущие [b]ошибки в mail log*[/b], а затем убедиться что почтовый сервер был настроен на все 110% без единых ошибок. Возможно дать ваши наставления и советы. Повторюсь, нужно устранить текущие ...Завершен8 лет назад
Необходимо нарастить ссылочную массу для сайта. Тема "заработок в интернете". Интересует постинг в релеватных местах, это могут быть соц.сети, форумы, сайты с комментариями, блоги и т.д Если вы зарегистрированы в подобных местах и можете про рекламировать ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад