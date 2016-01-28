За свое время поработал с немалым количеством сисадминов, поэтому вначале очень скептично отнеся к в вроде как юному возрасту Яна, но был не прав, думаю по компетентности Ян сможет еще дать фору большинству матерым волкам ЦентоСов)) Во всем быстро разобрался, все уточнил и починил. Я как заказчик всем доволен и настоятельно рекомендую как отличного специалиста! 5+