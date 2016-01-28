Xumsila

Андрей Беликов Xumsila

 
40 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$10
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
retraut
Ян 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разобраться, почему тормозит сервер при https (centos-6-x86)
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству.
Задача была выполнена быстро и в срок. Буду обращаться в дальнейшем!
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retraut
Ян 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
На сервере сменить с одного домена на другой (centos-7.0-x86)
Все ок отличный заказчик
Выполнил все в срок. В процессе изменения домена возникли проблемы, Ян переустановил все с нуля. Теперь все работает, и производительность сервера на высшем уровне. Буду обращаться и далее.
Ответный отзыв
retraut
Ян 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Устранить ошибки на почтовом сервере (centos-6-x86)
Отличный заказчик! Очень точно сформированное задание, понятные требования, разумные сроки. Работать было приятно и легко. Советую, если Вам нужен адекватный и грамотный заказчик.
За свое время поработал с немалым количеством сисадминов, поэтому вначале очень скептично отнеся к в вроде как юному возрасту Яна, но был не прав, думаю по компетентности Ян сможет еще дать фору большинству матерым волкам ЦентоСов)) Во всем быстро разобрался, все уточнил и починил. Я как заказчик всем доволен и настоятельно рекомендую как отличного специалиста! 5+
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