Работа с семантикой (ключевыми фразами) проекта. Нужно доработать предварительную автоматическую разбивку запросов по страницам. Данная работа строится по алгоритму (он расписан во вложенном файле). В проекте около 1500 ...
Деловое письмо
Необходимо помочь составить деловое письмо размером не больше чем треть страницы А4.
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