Копипаст, заполнение HTML-шаблонов простым текстом

Нужен человек на простую монотонную работу (копипаст). Работа заключается в заполнении страниц по шаблону. В шаблоне цветом выделены поля, которые нужно заполнить (от 6 до 15 полей, повторяются). Шаблоны дам, откуда брать информацию для заполнения, тоже предоставлю. Оплата по факту, хоть каждый день.

Цена имеет решающее значение! Работы очень много!