Копипаст, заполнение HTML-шаблонов простым текстом

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок217 просмотров

Нужен человек на простую монотонную работу (копипаст). Работа заключается в заполнении страниц по шаблону. В шаблоне цветом выделены поля, которые нужно заполнить (от 6 до 15 полей, повторяются). Шаблоны дам, откуда брать информацию для заполнения, тоже предоставлю. Оплата по факту, хоть каждый день. 

Цена имеет решающее значение! Работы очень много!

HTML
9 лет назад
daz32
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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