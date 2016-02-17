Транскрибация уроков

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен21 заявка506 просмотров

Имеются видео записи уроков. Записи хорошие. Нужно делать транскрибацию (дословную, но без слов-паразитов) с метками времени. Сроки: на часовой урок – 1 день. 

Сначала пробуем на одном уроке. Если исполнение удовлетворяет, работаем дальше. 

9 лет назад
sothis2012
67 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

federikos
Фёдор 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Моя первая реакция на проделанную работу: Ну, что. Очень хорошо. Молодец! Чисто, качественно, быстро.
С Алексеем как с заказчиком работать понравилось - задание было понятным, оплата без промедлений.

Заявки фрилансеров

federikos
Фёдор 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад