Сайты "под ключ", полиграфия, фото-подарки к юбилеям и праздникам
- Сайты "под ключ", в том числе:
- На основе движков: JOOMLA, php-fusion, WordPress;
- Обработка фотографий.
- Малая полиграфия.
Исполнение работы:
- Сроки: от 7 до 45 дней (сайты); от одного до 7 дней (фото);
- В рабочее время и в рабочие дни;
- На основе письменных договоров или тех.задания;
- По предоплате или через Сервис Безопасных Сделок (СБС) www.weblancer.net/help/16.html - за работу с сайтом;
- Возможна оплата по факту при работе с фото;
- Качество работы с фотографиями тем выше, чем лучше качество первоначального снимка... но сделаем все возможное;
- Возможны индивидуальные договоренности и дополнительные условия - за дополнительную плату.
********* Нет ничего невозможного - нужно всего лишь договориться *********
Портфолио
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