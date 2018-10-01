Сайты "под ключ", полиграфия, фото-подарки к юбилеям и праздникам

- Сайты "под ключ", в том числе:

- На основе движков: JOOMLA, php-fusion, WordPress;

- Обработка фотографий.

- Малая полиграфия.

Исполнение работы:

- Сроки: от 7 до 45 дней (сайты); от одного до 7 дней (фото);

- В рабочее время и в рабочие дни;

- На основе письменных договоров или тех.задания;

- По предоплате или через Сервис Безопасных Сделок (СБС) www.weblancer.net/help/16.html - за работу с сайтом;

- Возможна оплата по факту при работе с фото;

- Качество работы с фотографиями тем выше, чем лучше качество первоначального снимка... но сделаем все возможное;

- Возможны индивидуальные договоренности и дополнительные условия - за дополнительную плату.

********* Нет ничего невозможного - нужно всего лишь договориться *********