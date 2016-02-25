Расшифровка аудио, копирайтинг, рерайтинг - качественно и с удовольствием

Считаю себя вполне профессионалом в области работы с текстами. Имею высшее образование в области туризма. Хобби - музыка.

Общая грамотность, ответственность, высокая скорость набора.

З.Ы. Переводы с белорусского на русский и наоборот, дикторство и озвучка.