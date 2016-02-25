federikos

Фёдор federikos

 
32 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Расшифровка аудио, копирайтинг, рерайтинг - качественно и с удовольствием

Считаю себя вполне профессионалом в области работы с текстами. Имею высшее образование в области туризма. Хобби - музыка.

Общая грамотность, ответственность, высокая скорость набора.

З.Ы. Переводы с белорусского на русский и наоборот, дикторство и озвучка.

Портфолио
Отзывы заказчиков
Tiger66
Иван 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
8 баллов
6 лет назад
Написать статью из текста видео.
Работа выполнена хорошо.
Отличный заказчик - четкое задание, мгновенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Выполнить рутину по добавлению данных в админку и скачивание результат
Все отлично! Благодарю за работу!
Дмитрий предельно четко поставил задачу, всегда был на связи, вовремя оплатил работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Сделать транскрибацию видео
работа сделана качественно и в срок
Отличный заказчик, никаких проблем!
Ответный отзыв
olgakung
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Транскрибация.
Работа выполнена в срок и очень качественно. Рекомендую.
Впечатления от работы с Ольгой только положительные. Рекомендую.
Ответный отзыв
sothis2012
65 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Транскрибация уроков
Моя первая реакция на проделанную работу: Ну, что. Очень хорошо. Молодец! Чисто, качественно, быстро.
С Алексеем как с заказчиком работать понравилось - задание было понятным, оплата без промедлений.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
8 отзывов
$0.5/час
от $1от 1 дня
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