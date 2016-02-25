Расшифровка аудио, копирайтинг, рерайтинг - качественно и с удовольствием
Считаю себя вполне профессионалом в области работы с текстами. Имею высшее образование в области туризма. Хобби - музыка.
Общая грамотность, ответственность, высокая скорость набора.
З.Ы. Переводы с белорусского на русский и наоборот, дикторство и озвучка.
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Портфолио
- Маленькие завлекающие тексты167 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
8 баллов
6 лет назад
Работа выполнена хорошо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик - четкое задание, мгновенная оплата. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Все отлично! Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Дмитрий предельно четко поставил задачу, всегда был на связи, вовремя оплатил работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$11
10 баллов
8 лет назад
работа сделана качественно и в срок
Ответный отзыв
Отличный заказчик, никаких проблем!
$2
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена в срок и очень качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Впечатления от работы с Ольгой только положительные. Рекомендую.
$8
10 баллов
8 лет назад
Моя первая реакция на проделанную работу: Ну, что. Очень хорошо. Молодец! Чисто, качественно, быстро.
Ответный отзыв
С Алексеем как с заказчиком работать понравилось - задание было понятным, оплата без промедлений.
Редактирование и Корректура
8 отзывов
$0.5/час
от $1от 1 дня
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