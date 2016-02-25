Есть сканы договора аренды квартиры и рукописного приложения. Нужно все перевести (напечатать) в Ворде. Если не можем разобрать слово, предложение - пишем как поняли и выделяем этот кусок цветом Срок - до ...
Транскрибация.
Расшифровать до 09.00 25.02 примерно 13 минут записи. Минута - 9 р.
Последние 2 файла 013 и 014 http://files.mail.ru/56A3440EE6FA46E487C5CC8A55FDCED0
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