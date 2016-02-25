Транскрибация.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок173 просмотра

Расшифровать до 09.00 25.02 примерно 13 минут записи. Минута - 9 р.

Последние 2 файла 013 и 014  http://files.mail.ru/56A3440EE6FA46E487C5CC8A55FDCED0

9 лет назад
olgakung
Ольга 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

federikos
Фёдор 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена в срок и очень качественно. Рекомендую.
Впечатления от работы с Ольгой только положительные. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

federikos
Фёдор 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад