Редактирование текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт47 заявок553 просмотра

Добрый день!

Необходимо откорректировать текста (исправить грамматические и пунктуационные ошибки) и отредактировать текста (лексические и стилистические ошибки).

Текста - на тему ремонта/дизайна. Объем - 344701 символ.

В заявке прошу указывать цену и сроки выполнения.

9 лет назад
seo-pro
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Был
3 года назад

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