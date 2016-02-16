Заполнить таблицу Эксель. Данные берем из Яндекс.Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок366 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо зайти на Яндекс.Маркет -

https://market.yandex.ru/catalog/55314/filters?hid=91031&how=dpop&gfilter=2140983438%3A1&gfilter=2142604849%3A-72542517&gfilter=2142604857%3A-168314715

И заполнить таблицу - https://goo.gl/1JdSVp

Вспомогательные таблицы:

  https://goo.gl/xAVL7R

  https://goo.gl/xAVL7R

Прикрепляю ПДФ файл, где обведено красным поля

Стоимость 100 руб. Срок до 20-00

9 лет назад
alexej-nemov
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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