Необходима редактура выпуска научного журнала (социальные и гуманитарные науки) в соответствии с требованиями издательства (полные методические указания имеются). Объем необходимых умений и опыта: опыт корректуры, редактуры и оформления научных текстов (в том числе, сноски и ...
Корректура текста по его сканобразу
Нужно привести распознанный текст (в формате doc) к полному сходству с его сканобразом в pdf.
Нужно убрать неверно распознанные символы из вордовского файла, добавить нераспознанные, привести формат к единому формату со сканобразом (одинаковый шрифт, количество строк на странице, количество страниц). Схемы и формулы перерисовывать не нужно, достаточно вставить их изображения.
Ссылки на файлы- в прикрепленном файле (в поле задания их разместить не получилось).
Срок – до 2 дней. Стоимость предложите сами.
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