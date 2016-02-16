Корректура текста по его сканобразу

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок183 просмотра

Нужно привести распознанный текст (в формате doc) к полному сходству с его сканобразом в pdf.

Нужно убрать неверно распознанные символы из вордовского файла, добавить нераспознанные, привести формат к единому формату со сканобразом (одинаковый шрифт, количество строк на странице, количество страниц). Схемы и формулы перерисовывать не нужно, достаточно вставить их изображения. 

Ссылки на файлы- в прикрепленном файле (в поле задания их разместить не получилось).

Срок – до 2 дней. Стоимость предложите сами.

9 лет назад
Igor1972
Игорь 
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров