Корректура текста по его сканобразу

Нужно привести распознанный текст (в формате doc) к полному сходству с его сканобразом в pdf.

Нужно убрать неверно распознанные символы из вордовского файла, добавить нераспознанные, привести формат к единому формату со сканобразом (одинаковый шрифт, количество строк на странице, количество страниц). Схемы и формулы перерисовывать не нужно, достаточно вставить их изображения.

Ссылки на файлы- в прикрепленном файле (в поле задания их разместить не получилось).

Срок – до 2 дней. Стоимость предложите сами.