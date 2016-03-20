Необходима редактура выпуска научного журнала (социальные и гуманитарные науки) в соответствии с требованиями издательства (полные методические указания имеются). Объем необходимых умений и опыта: опыт корректуры, редактуры и оформления научных текстов (в том числе, сноски и ...
Корректировка прайс-листа (зрительная память)
Добрый день!
Нужно провести корректировку прайс-листа. Сам пример прайса приложен, в нем 380 позиций. Я даю ссылке на китайскую торговую площадку (одного продавца, у него 200 моделей всего). Нужно найти все модели что есть на сайте - найти их в прайс-листе, добавив около модели ссылку и заполнив столбец "Доступные цвета (С САЙТА)" - указав там те цвета, которые есть на сайте (торговой площадке). И заполнить вкладку в экселе - "новые модели", добавив туда те, которых НЕТ в экселе, но есть на торговой площадке, с картинкой, доступными цветами и ссылкой на модель. Если товар есть в экселе, НО осталось малое кол-во штук (от 0 до 20) или он снят с производства, добавляем все равно ссылку, но выделяем серым цветом строку.
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