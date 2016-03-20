Корректировка прайс-листа (зрительная память)

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен16 заявок497 просмотров

Добрый день!

Нужно провести корректировку прайс-листа. Сам пример прайса приложен, в нем 380 позиций. Я даю ссылке на китайскую торговую площадку (одного продавца, у него 200 моделей всего). Нужно найти все модели что есть на сайте - найти их в прайс-листе, добавив около модели ссылку и заполнив столбец "Доступные цвета (С САЙТА)" - указав там те цвета, которые есть на сайте (торговой площадке).  И заполнить вкладку в экселе - "новые модели", добавив туда те, которых НЕТ в экселе, но есть на торговой площадке, с картинкой, доступными цветами и ссылкой на модель. Если товар есть в экселе, НО осталось малое кол-во штук (от 0 до 20) или он снят с производства, добавляем все равно ссылку, но выделяем серым цветом строку.

9 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

xeniavoekova
29 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$6
3 дня
все супер! спасибо за помощь!
Приятный во всех отношениях заказчик! Рекомендую!
Mark23
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
Все отлично! Спасибо!
Довольна сотрудничеством с Александром. Правильно поставленная задача и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

xeniavoekova
29 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
Mark23
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад