Разработка заданий на тексты по контентным проектам

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки229 просмотров

На основе заданных в таблице "сырых" ключей нужно составлять задания на тексты

для копирайтеров по определенной схеме.

Ключи я предоставлю.

Оплата - 100 рублей за 10 заданий.

9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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