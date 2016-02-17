Проверить рубрикацию веб страниц ч6

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки169 просмотров

В приложенном файле содержатся ссылки на веб страницы на английском языке

(всего 1084 страницы).

Для каждой из них поставлена в соответствие своя категория.

Требуется

- посмотреть каждую из веб страниц

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9 лет назад
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$13
3 дня
Рекомендую Елену как хорошего исполнителя. Сделала задачу аккуратно, исправила замечания. Было приятно с ней работать.
Рекомендую Павла как честного и порядочного заказчика. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад