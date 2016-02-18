Проверить рубрикацию веб страниц ч5

В приложенном файле содержатся ссылки на веб страницы на английском языке

(всего 976 страниц).

Для каждой из них поставлена в соответствие своя категория.

Требуется

- посмотреть каждую из веб страниц

- определить, правильно ли выставлены для них категории или нет

- записать либо 1 (да, правильно) либо 0 (нет, неправильно) в колонку ответов