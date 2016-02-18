Проверить рубрикацию веб страниц ч5

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок195 просмотров

В приложенном файле содержатся ссылки на веб страницы на английском языке

(всего 976 страниц).

Для каждой из них поставлена в соответствие своя категория.

Требуется

- посмотреть каждую из веб страниц

- определить, правильно ли выставлены для них категории или нет

- записать либо 1 (да, правильно) либо 0 (нет, неправильно) в колонку ответов

9 лет назад
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MissVi
35 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$15
7 дней
Виолетта аккуратно сделала задачу, учла все замечания. Рекомендую как исполнителя
Очень понравилось работать с Павлом. Отличный заказчик: оплата быстрая, рекомендации к работе понятные. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MissVi
35 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад