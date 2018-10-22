Качественно настрою рекламную кампанию в Яндекс.Директ (РСЯ)

Добрый день! Меня зовут Виолетта, я занимаюсь настройкой контекстной рекламы в Яндекс.Директ (РСЯ). В работе использую комплексный подход, что обеспечивает достижение максимального результата (увеличение продаж и снижение цены клика). Мои услуги включают в себя:- аудит сайта (рекомендации по повышению конверсии);- конкурентную разведку (анализ сайтов конкурентов, выявление сильных и слабых сторон); - сбор ключевых запросов (только чистые высокочастотные запросы, которые приведут реальных клиентов);- создание групп объявлений с текстово-графической рекламой (4 объявления на каждую группу);- настройку рекламной кампании в Яндекс.Директ;- добавление utm-меток;- работу в Яндекс.Метрике (настройка целей, оптимизация рекламной кампании, отчет по статистике 2 раза в месяц).