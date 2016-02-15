Правка текстов на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок245 просмотров

Нужна корректировка (замена ошибочных слов, добавление знаков препинания, точек итд) в "сырых" текстах на английском.

Файл с примерным текстом во вложении.

9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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