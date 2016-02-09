Проверка текста на ошибки

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Закрыт27 заявок507 просмотров

Проверка текста на ошибки - пунктуация и орфография. 

На украинском языке. Объем -10 тыс. Символов

9 лет назад
simodrey
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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