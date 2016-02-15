Корректировка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт38 заявок543 просмотра

Требуется корректировка (правка) нескольких текстов (они были получены после перевода с английского).

Пример одного из текстов во вложении

Оплата - 5-10р/1000 знаков.

9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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