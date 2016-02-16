Требуется контент-менеджер на долгосрочную работу (Только постинг!). Оплата сдельная, в среднем 80р за 1 оформленную статью, средний объём статьи - 8000 символов. Необходимый объём работы: 150 статей в ...
Специалист по Google Sheets – EXCEL
нужен специалист по Google Sheets – EXCEL
нужно написать код в Google Sheets – похоже на ЕКСЕЛ
у меня есть база информации
нужна сводная таблица по информации в базе
нужно вывести количество не законченных работ
нужно вевести количество законченных работ
нужно вевести количество работ которые подходят к ред лайн
нужно вевести количество работ которые подходят к деад лайн
нужно вывести работ которые нужно обработать оператору
нужно вывести количество работ которые требую отплаты от заказчика и напсать имена заказчика
получается что нужно написать формулу для расчета и вывода информациии
тут файл и описание работы
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J9g7g9pyHxpUm7d5aDGFR4Kf6eEl7IRlsLXmgB_1JfY/edit?pref=2&pli=1#gid=228505826
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