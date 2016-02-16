Специалист по Google Sheets – EXCEL

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки212 просмотров

нужен специалист по Google Sheets – EXCEL 

нужно написать код в  Google Sheets – похоже на ЕКСЕЛ  

у меня есть база информации 

нужна сводная таблица по информации в базе  

нужно вывести количество не законченных работ 

нужно вевести количество законченных работ 

нужно вевести количество работ которые подходят к ред лайн 

нужно вевести количество работ которые подходят к деад лайн 

нужно вывести работ которые нужно обработать оператору  

нужно вывести количество работ которые требую отплаты от заказчика и напсать имена заказчика 

получается что нужно написать формулу для расчета и вывода информациии 

тут файл и описание работы

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J9g7g9pyHxpUm7d5aDGFR4Kf6eEl7IRlsLXmgB_1JfY/edit?pref=2&pli=1#gid=228505826

9 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров