нужен специалист по Google Sheets – EXCEL

нужно написать код в Google Sheets – похоже на ЕКСЕЛ

у меня есть база информации

нужна сводная таблица по информации в базе

нужно вывести количество не законченных работ

нужно вевести количество законченных работ

нужно вевести количество работ которые подходят к ред лайн

нужно вевести количество работ которые подходят к деад лайн

нужно вывести работ которые нужно обработать оператору

нужно вывести количество работ которые требую отплаты от заказчика и напсать имена заказчика

получается что нужно написать формулу для расчета и вывода информациии

тут файл и описание работы

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J9g7g9pyHxpUm7d5aDGFR4Kf6eEl7IRlsLXmgB_1JfY/edit?pref=2&pli=1#gid=228505826