Необходимо набрать текст из PDF в Эксель файл.

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки266 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо набрать текст из PDF в Эксель файл.

Оплата 80 руб. Срок до 8-00 18 февраля

Прикрепляю файл. Часть текста набрано.

9 лет назад
alexej-nemov
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexey_Iml
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Спасибо. Было быстро сделано
Оперативно оплатил, доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

Alexey_Iml
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад