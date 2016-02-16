Необходима редактура выпуска научного журнала (социальные и гуманитарные науки) в соответствии с требованиями издательства (полные методические указания имеются). Объем необходимых умений и опыта: опыт корректуры, редактуры и оформления научных текстов (в том числе, сноски и ...
Набор текста. Необходимые навыки - быстрая печать
Набор текста. Необходимые навыки - быстрая печать
Здравствуйте,
Работа частично выполнена.
Срок до 10-00 18 февраля
Необходимо будет набрать текст в Эксель и вывести в отформатированном виде в формате PDF для последующей распечатки на принтере.
Зайти на Яндекс.Маркет раздел Компьютерные комплектующие (Видеокарты):
https://market.yandex.ru/catalog/55314/filters?hid=91031&gfilter=1801946%3A9352567&exc=1&how=dpop
Набрать нужно будет - Видеокарты
Жёсткие диски уже набраты
Образец - https://yadi.sk/d/-0Ts0apmp2oLT
Необходимые файлы - https://yadi.sk/d/C08TwtKwp2oQ7
Примечение: Если параметров много (как в Жестких дисках - Контроллеры) то создается отдельный лист. Для видеокарт это - Название видеопроцессора. Возможно будут и другие параметры.
Затем подготовить в формате PDF.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1) файлы должны быть соответствовать названию, чтобы не было путаницы.
2) закачать на Яндекс.Диск
Если будет всё хорошо выполнено то могу дать следующее аналогичное задание.
Цена 50 руб.
Оплата любым способом - Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi
Заявки фрилансеров
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