Набор текста. Необходимые навыки - быстрая печать

Здравствуйте,

Работа частично выполнена.

Срок до 10-00 18 февраля

Необходимо будет набрать текст в Эксель и вывести в отформатированном виде в формате PDF для последующей распечатки на принтере.

Зайти на Яндекс.Маркет раздел Компьютерные комплектующие (Видеокарты):

https://market.yandex.ru/catalog/55314/filters?hid=91031&gfilter=1801946%3A9352567&exc=1&how=dpop

Набрать нужно будет - Видеокарты

Жёсткие диски уже набраты

Образец - https://yadi.sk/d/-0Ts0apmp2oLT

Необходимые файлы - https://yadi.sk/d/C08TwtKwp2oQ7

Примечение: Если параметров много (как в Жестких дисках - Контроллеры) то создается отдельный лист. Для видеокарт это - Название видеопроцессора. Возможно будут и другие параметры.

Затем подготовить в формате PDF.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1) файлы должны быть соответствовать названию, чтобы не было путаницы.

2) закачать на Яндекс.Диск

Если будет всё хорошо выполнено то могу дать следующее аналогичное задание.

Цена 50 руб.

Оплата любым способом - Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi