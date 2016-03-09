Сортировка семантики по контентному проекту

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка188 просмотров

Работа с семантикой (ключевыми фразами) проекта.

Нужно доработать предварительную автоматическую разбивку запросов по страницам.

Данная работа строится по алгоритму (он расписан во вложенном файле).

В проекте около 1500 ключевых фраз.

Бюджет - 250-300р

9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Рекомендую
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад