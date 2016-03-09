Сортировка семантики по контентному проекту

Имеются видео записи уроков. Записи хорошие. Нужно делать транскрибацию (дословную, но без слов-паразитов) с метками времени. Сроки: на часовой урок – 1 день. Сначала пробуем на одном уроке. Если исполнение удовлетворяет, работаем дальше.