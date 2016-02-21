Здравствуйте. Нужен эксперт для проверки и редактирования статьи после рерайта. Проверить и исправить недочеты нужно в плане правильности с технической точки зрения. Орфографию, пунктуацию, а также сеошные нюансы (вроде ...
Расшифровка аудиозаписи заседания суда
Срочно нужно расшифровать аудиозапись заседания суда до завтра 11.00. Длительность записи - 30 минут.
Для заявки:
1. Пример вашей работы в расшифровке. 1 или 2 документа "ворд"
2. Контактные данные - почта, скайп, телефон.
3. Краткое резюме - опыт работы в расшифровке.
1 минута=15 рублей.
Заявки фрилансеров
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