Расшифровка аудиозаписи заседания суда

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок467 просмотров

Срочно нужно расшифровать аудиозапись заседания суда до завтра 11.00. Длительность записи - 30 минут.

Для заявки:

1. Пример вашей работы в расшифровке. 1 или 2 документа "ворд"

2. Контактные данные - почта, скайп, телефон.

3. Краткое резюме - опыт работы в расшифровке.

 

1 минута=15 рублей.

9 лет назад
kseniaponomar
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров