Проверка статьи "Споттер своими руками" после рерайта

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Здравствуйте.

Нужен эксперт для проверки и редактирования статьи после рерайта. Проверить и исправить недочеты нужно в плане правильности

с технической точки зрения. 

Орфографию, пунктуацию, а также сеошные нюансы (вроде подсчета числа вхождений) проверять НЕ НАДО! 

Только техническое содержимое. 

Тема статьи: Споттер из сварочного аппарата своими руками

Объем: 15100 збп

Статья писалась с двух источников:

http://expertsvarki.ru/oborudovanie/spotter-svoimi-rukami.html

http://goodsvarka.ru/oborudovanie-i-materiali/spotter/

Саму статью отправим конкретному исполнителю. Там никаких сюрпризов, написано близко к источникам.

К потенциальным исполнителям просьба: Пожалуйста, заранее называйте расценки!

9 лет назад
ND2v2
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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