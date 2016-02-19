Проверка статьи "Споттер своими руками" после рерайта

Здравствуйте.

Нужен эксперт для проверки и редактирования статьи после рерайта. Проверить и исправить недочеты нужно в плане правильности

с технической точки зрения.

Орфографию, пунктуацию, а также сеошные нюансы (вроде подсчета числа вхождений) проверять НЕ НАДО!

Только техническое содержимое.

Тема статьи: Споттер из сварочного аппарата своими руками

Объем: 15100 збп

Статья писалась с двух источников:

http://expertsvarki.ru/oborudovanie/spotter-svoimi-rukami.html

http://goodsvarka.ru/oborudovanie-i-materiali/spotter/

Саму статью отправим конкретному исполнителю. Там никаких сюрпризов, написано близко к источникам.

К потенциальным исполнителям просьба: Пожалуйста, заранее называйте расценки!