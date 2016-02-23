Здравствуйте. Нужно откорректировать серию медицинских текстов, 200 статей. Все ваши правки должны быть видны в Ворде в режиме рецензирования. Рассматриваю только предложения корректоров – специалистов по профилю (по опыту ...
Выпускающий редактор сайта (удаленно)
Крупному проекту о непознанном требуется выпускающий редактор для удаленной работы.
Мы ищем человека с продолжительным (от 2-х лет) опытом работы в качестве выпускающего редактора. Значительным преимуществом будет интерес к теме непознанного: астрология, эзотерика, гадания, магия и т.п.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
— Выдача заданий, операционный контроль процесса, взаимодействие с копирайтерами/рерайтерами;
— Анализ тем в нише “непознанное”;
— Составление технического задания-брифа для статей (включает в себя анализ темы статьи: структура, содержание, ключевые вопросы);
— Проверка технических параметров написанных текстов;
— Вычитка, контроль качества, стилистическая корректура приходящих текстов;
— Подбор рерайтеров для продолжительного сотрудничества (по мере необходимости);
— Писать, публиковать и оформлять написанные тексты НЕ НУЖНО.
МЫ ОЖИДАЕМ ОТ ВАС:
— Способность самостоятельно выполнять описанные выше задачи и нести ответственности за качество своей работы;
— Аналитическое мышление, способность к систематизации данных;
— Желание развиваться в сфере редакторской деятельности, приобретать новый опыт и применять его на практике;
— Стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом информации в условиях многозадачности;
— Существенный плюс наличие высшего гуманитарного образования (предпочтительно филология, журналистика, издательское дело) либо достаточного собственного опыта.
— Крайне желательно, наличие интереса к тематике “непознанное”, опыт работы с таким материалом (возможно, в качестве читателя).
ЧТО ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ:
— Абсолютная грамотность, знание современного русского языка, владение приемами редактирования;
— Слепой десятипальцевый метод печати, знание горячих клавиш и комбинаций;
— Понимание механизмов работы и тенденций развития интернет сайтов и контентных проектов в частности;
— Понимание принципов SEO-оптимизации текста, опыт работы с ключевыми фразами;
— Знание принципов работы CMS, базовые навыки в HTML;
— Наличие опыта работы в качестве редактора сайта или на схожей должности от 2-х лет.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
— Удаленную работу с загруженностью около 40 часов в неделю;
— Гибкий график: понедельник-пятница,8 часовой рабочий день;
— Зарплата 25 000 российских рублей;
— Тестовый период: 1 месяц.
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У НАС?
— Интересную и разнообразную работу над интернет-порталом;
— Постоянное повышение квалификации и получение опыта;
— Стабильная зарплата.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Вы можете выйти с нами на связь, заполнив анкету, которая включает в себя:
— Ваши контактные данные;
— Информацию о ваших профессиональных качествах.
АНКЕТА:
Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с нами с помощью контактных данных.
Ждем вашего отклика на вакансию!
КОНТАКТЫ:
e-mail: [email protected]
skype: alex.krivenki
тел: +375292496923
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