Выпускающий редактор сайта (удаленно)

Крупному проекту о непознанном требуется выпускающий редактор для удаленной работы.

Мы ищем человека с продолжительным (от 2-х лет) опытом работы в качестве выпускающего редактора. Значительным преимуществом будет интерес к теме непознанного: астрология, эзотерика, гадания, магия и т.п.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

— Выдача заданий, операционный контроль процесса, взаимодействие с копирайтерами/рерайтерами;

— Анализ тем в нише “непознанное”;

— Составление технического задания-брифа для статей (включает в себя анализ темы статьи: структура, содержание, ключевые вопросы);

— Проверка технических параметров написанных текстов;

— Вычитка, контроль качества, стилистическая корректура приходящих текстов;

— Подбор рерайтеров для продолжительного сотрудничества (по мере необходимости);

— Писать, публиковать и оформлять написанные тексты НЕ НУЖНО.

МЫ ОЖИДАЕМ ОТ ВАС:

— Способность самостоятельно выполнять описанные выше задачи и нести ответственности за качество своей работы;

— Аналитическое мышление, способность к систематизации данных;

— Желание развиваться в сфере редакторской деятельности, приобретать новый опыт и применять его на практике;

— Стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом информации в условиях многозадачности;

— Существенный плюс наличие высшего гуманитарного образования (предпочтительно филология, журналистика, издательское дело) либо достаточного собственного опыта.

— Крайне желательно, наличие интереса к тематике “непознанное”, опыт работы с таким материалом (возможно, в качестве читателя).

ЧТО ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ:

— Абсолютная грамотность, знание современного русского языка, владение приемами редактирования;

— Слепой десятипальцевый метод печати, знание горячих клавиш и комбинаций;

— Понимание механизмов работы и тенденций развития интернет сайтов и контентных проектов в частности;

— Понимание принципов SEO-оптимизации текста, опыт работы с ключевыми фразами;

— Знание принципов работы CMS, базовые навыки в HTML;

— Наличие опыта работы в качестве редактора сайта или на схожей должности от 2-х лет.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

— Удаленную работу с загруженностью около 40 часов в неделю;

— Гибкий график: понедельник-пятница,8 часовой рабочий день;

— Зарплата 25 000 российских рублей;

— Тестовый период: 1 месяц.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У НАС?

— Интересную и разнообразную работу над интернет-порталом;

— Постоянное повышение квалификации и получение опыта;

— Стабильная зарплата.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Вы можете выйти с нами на связь, заполнив анкету, которая включает в себя:

— Ваши контактные данные;

— Информацию о ваших профессиональных качествах.

АНКЕТА:

https://goo.gl/FtibTs

Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с нами с помощью контактных данных.

Ждем вашего отклика на вакансию!

КОНТАКТЫ:

e-mail: [email protected]

skype: alex.krivenki

тел: +375292496923